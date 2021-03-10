В Саратове водитель иномарки почувствовал себя плохо и врезался в бетонное ограждение

Водитель Opel почувствовал себя плохо и попал в аварию Фото: ГИБДД по Саратову

В Саратове сегодня утром, 10 марта, случилась авария на 1-м Магнитном проезде.

- У дома №2 в 10:48 53-летний водитель Opel почувствовал себя плохо и врезался в бетонное ограждение, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего доставили в больницу.

Авария произошла на 1-м Магнитном проезде

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