В Саратове рухнула крыша дома

В Саратове обрушилась крыша дома. Кадр из видео

В Заводском районе Саратова сегодня, 10 марта, обрушилась крыша дома.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел на 16-м квартале.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В комментариях к посту в группе «Заводской Online Саратов» очевидцы отметили, что здание было расселено.

В ГУ МЧС сообщили, что к ним информации об обрушении не поступало.

Предполагается, что крыша обрушилась у дома №37 по улице Азина.

Напомним, недалеко от места ЧП в январе 2021 года на мальчика упала сосулька. Ребенок скончался.

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