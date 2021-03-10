В Саратове рухнула крыша дома

В Саратове обрушилась крыша дома. Кадр из видео
В Заводском районе Саратова сегодня, 10 марта, обрушилась крыша дома.
Как сообщили очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел на 16-м квартале.
Пострадавших, по предварительным данным, нет.
В комментариях к посту в группе «Заводской Online Саратов» очевидцы отметили, что здание было расселено.
В ГУ МЧС сообщили, что к ним информации об обрушении не поступало.
Предполагается, что крыша обрушилась у дома №37 по улице Азина.
Напомним, недалеко от места ЧП в январе 2021 года на мальчика упала сосулька. Ребенок скончался.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.