В Вольске пропал пенсионер в очках

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В Вольске Саратовской области пропал 66-летний Владимир Антонов.

Как сообщает отряд «ЛизаАлерт», последний раз пенсионера видели 8 марта.

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза зеленые. Из особых: носит очки.

На момент пропажи Владимир Анатольевич был одет в черную куртку, серый свитер, синие джинсы, черные ботинки, черная кепка.

Если вы видели мужчину, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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