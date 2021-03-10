Володин решил завести аккаунты в социальных сетях

Вячеслав Володин. Фото из паблика «Володин. Саратов»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин решил завести личные аккаунты в соцсетях.

Странички спикера ГД появятся в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и мессенджере Telegram, сообщает РИА «Новости».

Володин решил завести аккаунты, так как это — эффективный способ «обратной связи» и коммуникации.

В Facebook, Instagram и Twitter он не собирается создавать страницы, потому что «эти соцсети ведут политику дискриминации прав человека и нарушают национальное законодательство».

Напомним, у Володина уже есть группы его сторонников в Саратовской области. Они ведут паблики в Instagram, «ВКонтакте», Telegram и «Яндекс Дзен».

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