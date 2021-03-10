Жителя села Аряш подозревают в смерти 39-летнего односельчанина

Труп убитого мужчины нашли на улице
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратовской области следователи задержали 26-летнего жителя села Аряш по подозрению в причинении смертельных травм 39-летнему односельчанину.
Напомним, тело мужчины нашли на одной из улиц населенного пункта в ночь с 4 на 5 марта.
Судебно-медицинское исследование установило, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, ушиб височной доли головного мозга с кровоизлиянием.
Житель села Аряш умер от черепно-мозговой травмы
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Вопрос об аресте злоумышленника решается. Расследование продолжается.
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