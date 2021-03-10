В Саратове и Энгельсе покажут, как пекут осетинские пироги и кладут кирпичи

В Саратове проходит VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Фото министерства образования области
Завтра, 11 марта, в Саратове продолжатся соревнования VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы».
В Саратовском архитектурно-строительном колледже пройдут работы по компетенциям: «Кирпичная кладка», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Изготовление прототипов», «Дизайн интерьера», «Медицинский и социальный уход», «Печатные технологии в прессе».
В Энгельсском политехникуме будут состязаться в хлебопечении и выпечке осетинских пирогов.
Движение WorldSkills Russia реализуется по нацпроекту «Образование», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным.
Всего профессиональные соревнования пройдут на 16 площадках, в том числе в Балакове, Вольске и Новоузенске. Чемпионат завершится 13 марта. В нем примут участие 436 школьников и студентов.
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