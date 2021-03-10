В Вольске нашли тело мужчины с изрезанной головой

В частном доме в Вольске нашли труп Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске вчера вечером, 9 марта, нашли тело 38-летнего мужчины с колото-резаным ранением в области головы.

- Труп обнаружен в частном доме в переулке имени Струина. Возбуждено дело об убийстве, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете по Саратовской области.

Сотрудники СК и полицейские разыскивают злоумышленников. Расследование продолжается.

Следователи возбудили дело по факту убийства Фото: СУ СКР по Саратовской области

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