Синенькие и Рыбушку решено присоединить к Саратову

К Саратову присоединяют еще два населенных пункта Фото: Александр Уриевский

В администрации Волжского района Саратова 10 марта прошли публичные слушания по вопросу возможного присоединения Рыбушанского и Синеньского муниципальных образований Саратовского района к областному центру.

Слушания позиционируются как форма прямого влияния населения на важные вопросы.

На сегодняшних слушаниях зарегистрировались 33 участника, об этом заявил председательствующий Анатолий Серебряков, исполняющий обязанности председателя городской думы Саратова. Кроме того, присутствовали депутаты областной и городской дум, представители правительства, Минюста, прокуратуры, полиции, общественности.

Первый замминистра по делам территориальных образований Алик Сабрига заявил, что проблемы данных территорий определены, а власти Саратова предложили способы их решения.

- Этот процесс объективный и необходимый. Если не сейчас, то это произойдет в будущем. В пользу объединения можно сказать, что они входят в состав Саратова как сельские поселения с сохранением всех льгот и тарифов для жителей, в том числе по оплате ЖКУ, — заявил Сабрига.

Глава Саратова Исаев также выступил по поводу тех двух поселений, которые уже присоединены недавно (Багаевка и Красный Текстильщик) и за которые теперь отвечает администрация Заводского района.

Исаев заявил, что в мэрии планируется создать отдельный комитет по развитию новых присоединенных территорий. Ранее такой совет дал председатель ГД Вячеслав Володин.

Дополнительных предложений и выступлений никто не заявил. Вопросов также не поступило.

Итоги публичных слушаний утвердили единогласно — присоединить Рыбушанское и Синеньское муниципальные образования к Саратову.

Теперь решение о присоединении должны принять на ближайшем заседании гордумы. Если оно будет принято, в чем сомнений нет, то оно поступит в областную думу как законодательная инициатива для дальнейших изменений в устав Саратова.

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