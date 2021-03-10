Панков: Главное сейчас — это здоровье жителей

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Депутат Госдумы Николай Панков обратился в областной Минздрав по вопросу ремонта передвижного флюорографа для Вольской районной больницы. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Вольские врачи рассказали о проблеме. У районной больницы есть передвижной флюорограф, он особенно необходим в сельской местности, где жителям сложно пройти обследование. Но аппарат вышел из строя, а ремонт стоит дорого. Порядка двух миллионов рублей. Для местного бюджета, не говоря уже о больнице, это непосильная сумма. Единственная возможность возобновить работу аппарата — изыскать дополнительные средства. По этому поводу обратился в министерство здравоохранения. Главное сейчас – это здоровье жителей, — подчеркнул Николай Панков.

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