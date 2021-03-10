Алиментщицу в федеральном розыске поймали в Саратовской области

В Саратове и области вчера, 9 марта, задержали двух людей в федеральном розыске.

- Около дома по улице Мичурина сотрудники задержали 34-летнего гражданина, которого искали правоохранители по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе региональной Росгвардии.

В Новоузенске на улице Пролетарская поймали 33-летнюю женщину, осужденную за неуплату алиментов. Она скрывалась от приставов.

Обоих задержанных передали полиции.

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