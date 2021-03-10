Ленинский район Саратова остался без воды

В Ленинском районе Саратова сегодня, 10 марта, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 20:00 не будет воды на проспекте Строителей, 9, 11, 13, 13а, Бульварной, 10, 12, 14, 16, Ламповой, 6 и Студеной, 4, 6, 8, 10.

Отключение связано с работами на проспекте Строителей, 13.

Напомним, воды нет также в Тепличном поселке.

UPD

По заявке УК для работ на собственных коммуникациях на проспекте Строителей, 29в до 20:00 не будет воды на проспекте Строителей, 27, 29Б, 29в, Зеркальной 5, 7, 11Б.

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