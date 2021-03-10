Министр промышленности Андрей Архипов расскажет о планах работы отрасли на 2021 год

В пресс-центре «КП-Саратов» пройдет конференция Фото: Екатерина Семенова

10 марта 2021 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция заместителя председателя правительства — министра промышленности и энергетики области Андрея Владимировича Архипова на тему: «Об основных итогах работы промышленного комплекса в 2020 году, планах работы отрасли на 2021 год».

Также спикер ответит на вопросы журналистов о текущем состоянии проблемных предприятий.

Начало мероприятия в 16:30 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте saratov.kp.ru и информационном портале «Новости Саратова».

Вопросы спикеру можно адресовать во время прямого эфира, направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».