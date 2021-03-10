В Саратовской области выявили еще 172 случая коронавируса

В Саратовской области за сутки еще 172 человека заразились коронавирусом.

Всего на 10 марта зарегистрировано 51 354 случая COVID-19.

Выздоровели 46 224 человека, а за сутки — 121.

Среди новых заболевших у 29 выявлена пневмония, у 142 — признаки ОРВИ, у одного зараженного коронавирус проходит бессимптомно.

За сутки COVID-19 подтвердился у десяти детей до 14 лет, у 70 человек старше 60.

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