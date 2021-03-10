В Саратове вечером автомобили сбили подростка и девушку

На Политехнической сбили девушку
Фото: ГИБДД по Саратову
В Саратове вчера вечером, 9 марта, сбили двух пешеходов.
- В 18:20 напротив улицы Буровая, 24/1 30-летняя женщина за рулем Nissan, по предварительным данным, на пешеходном переходе наехала на 16-летнего пешехода, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.
На Политехнической, 65/1 в 19:30 34-летний водитель «Лады Калина» сбил на «зебре» 19-летнюю девушку.
Обоих пешеходов с травмами госпитализировали.
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