На Соколовой в Саратове мужчина зарубил сожительницу

В квартире на Соколовой нашли зарубленный труп женщины Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Кировском районе Саратова вчера днем, 9 марта, нашли тело 54-летней женщины.

- На трупе, который обнаружили в квартире на Соколовой, были рубленые раны головы. СК возбудил уголовное дело по факту убийства, — сообщили в областном Следственном комитете.

Полицейские разыскали злоумышленника — 43-летнего сожителя женщины. Решается вопрос о мере пресечения.

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