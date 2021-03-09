«Начало больших перемен»: депутаты проголосовали за присоединение Рыбушек и Синеньких к Саратову

Депутаты обсудили вопрос присоединения поселков к Саратову. Фото из Instagram Ивана Бабошкина

Депутаты Саратовского района сегодня, 9 марта, рассмотрели возможность присоединения еще двух муниципалитетов к Саратову.

Речь идет о поселках Рыбушки и Синенькие.

Депутаты приняли единогласное решение, что муниципальные образования должны войти в состав города.

- После подведения итогов публичных слушаний представительные органы муниципальных образований также приняли решение по вопросу преобразования. Решение однозначное: переменам быть. Начало больших перемен поддержано на самом высоком уровне, а гарантии и сохранение льгот закреплены федеральным законодательством, — написал глава Саратовского района Иван Бабошкин в своем Instagram.

Напомним, ряд муниципалитетов уже вошли в состав Саратова, некоторые находятся в процессе принятия решения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.