Валерий Радаев: Пора приступать к праздничному оформлению в честь Дня космонавтики

До празднования Дня космонавтики остался месяц — об этом на заседании координационного совета 9 марта напомнил губернатор Валерий Радаев.

Он заявил, что подготовку к торжеству следует активизировать, провести качественно новую информационно-просветительскую кампанию.

- Тем более, к празднику приурочено завершение первой очереди нового масштабного проекта — Парка покорителей космоса. Значит — будем продвигать регион на всероссийском уровне, — заявил Валерий Радаев.

Глава региона подчеркнул, что все ответственные структуры обязаны сработать безукоризненно.

- Пора приступать к размещению визуальной рекламы и праздничному оформлению. Не менее действенный способ презентации события — сетевая реклама, ее также нужно использовать, — сказал губернатор.

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