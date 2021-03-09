До утра отключена вода на Рабочей

В Саратове отключена вода жителям домов на трех улицах.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», начаты работы на коммуникациях по улице Рабочая, возле дома №186.
Планируется завершить работы около шести утра в среду, 10 марта.
Без воды остались абоненты на улице Рабочая, 4-м Рабочем проезде и 2-м Свинцовом проезде.
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