До утра отключена вода на Рабочей

В Саратове отключена вода жителям домов на трех улицах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», начаты работы на коммуникациях по улице Рабочая, возле дома №186.

Планируется завершить работы около шести утра в среду, 10 марта.

Без воды остались абоненты на улице Рабочая, 4-м Рабочем проезде и 2-м Свинцовом проезде.

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