В Вольске наркоман изнасиловал мальчика и выкинул его умирать на мороз

Мужчина сознался и был арестован Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области 38-летнего местного жителя обвиняют в убийстве ребенка и насильственных действиях сексуального характера.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ Следственном комитете области, свою вину гражданин признал.

По версии следствия, около часа ночи 1 марта мужчина пришел к сожительнице домой на улицу Краснооктябрьская. Перед этим он принял наркотики, поэтому был в неадекватном состоянии и надругался над пятилетним сыном женщины.

После этого он выкинул мальчика на улицу, причем, несмотря на мороз, не дал ему никакой одежды и обуви, надеясь, что тот замерзнет. Так и случилось – примерно в половине шестого труп ребенка был найден у близлежащего продуктового магазина.

Эксперт подтвердил, что смерть наступила от переохлаждения.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

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