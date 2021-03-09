В Саратове полиция задержала похитителей имущества из расселенного старинного дома

Дома на Бабушкином взвозе в Саратове. Кадр сервиса Яндекс.Карты

Полиция в Саратове отчиталась о задержании двух расхитителей имущества из расселенных аварийных домов. Которые находятся в центре города и могут представлять историческую ценность.

Оперативники в Волжском районе задержали 33-летнего и 35-летнего ранее судимых мужчин. В середине января они похитили из дома №14 на Бабушкином взвозе холодильник, телевизор, водонагреватель, металлическую заслонку печи. Ущерб оценили в 10000 рублей.

Дом 1917 года постройки не числится в реестре аварийных, но проходит в сводке ГУ МВД как «расселенный».

Уголовное дело по статье кража возбудили еще в январе, но задержали подозреваемых, видимо, недавно.

Оба задержанных признались в краже, похищенное изъять не удалось – все что было можно сдали в пункт приема металла.

Пока обоих отпустили под подписку о невыезде.

Соседний дом – Бабушкин взвоз,12 находится в работе у волонтеров «Том Сойер фест», которые работают над его восстановлением. Буквально несколько дней назад в доме № 21 на том же перекрестке Бабушкиного взвоза с улицей Мичурина председатель Градозащитного совета застиг мародеров, которые выламывали металл из конструкций внутри исторического объекта. В Саратове этим занимаются массово далеко не бомжи, а молодые мужчины с набором необходимых инструментов.

Оба здания, дома 14 и 21 по Бабушкиному взвозу, находятся напротив реконструированного театра «Теремок». Опасность их разрушения и поджога сейчас очень велика, считают общественники.

Вопрос об охране представляющих историческую ценность расселенных зданиях, но не являющимися памятниками архитектуры, был поднят на Градозащитном совете перед мэрией и полицией.

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