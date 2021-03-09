В ковидных госпиталях остаются открытыми менее двух тысяч коек

В ковидных госпиталях Саратовской области на 9 марта открыты 1 999 коек.

Как сообщил на координационном совете министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин, из них 88% оснащены кислородом.

Порядка 10% коечного фонда остаются свободными.

- Очередей и задержек в госпитализации нет, — заверил министр.

По его словам, главная задача сейчас — восстановление работы всех медицинских учреждений по профилю.

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