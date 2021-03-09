Радаев потребовал обеспечить охрану недостроенных высоток и не допустить туда детей

Недострой на набережной в Энгельсе Фото: Александр Уриевский

Минстрою Саратовской области поручено принять все меры, чтобы не допустить на территорию заброшенных недостроев детей. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев на заседании координационного совета 9 марта. На такой шаг главу региона сподвигли жалобы жителей городов в соцсетях.

- Внимание привлекли два потенциально опасных недостроя — на набережной в Энгельсе и на Тархова в Саратове. Обе площадки должным образом не огорожены. В выходные спасатели эвакуировали с крыши здания на Тархова шестерых детей. Жители Энгельса некоторое время назад обращались по поводу заброшенной многоэтажки, где собираются подростки, рискуя серьезно травмироваться. Меры по блокировке доступа к объекту так и не приняты. Поручаю Минстрою полностью закрыть проблему и доложить мне лично. Никто не отменял мониторинг замороженных стройплощадок на предмет их безопасности, — заявил Радаев.