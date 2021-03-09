«Кошек грызут на глазах у детишек»: стая псов терроризирует три детсада и школу в Заводском районе

В Заводском районе Саратова собачья стая угрожает детскому садику.

Об этом рассказала в соцсетях местная жительница.

Женщина сообщила, что в стае около 15 псов, которые обитают в районе Огородной, 162. При этом в непосредственной близости расположены три детских садика и одна школа.

- Кошек грызут на глазах у детишек, – отметила автор видео.

Напомним, горожане неоднократно просят у властей принять меры к снижению популяции бродячих собак в городе. Однако пока ситуация не сдвигается с мертвой точки, практически ежедневно поступают сообщения о нападении животных на людей.

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