В Саратове открылся VI чемпионат WorldSkills

Чемпионат для людей старше 50 лет завершился в Саратовской области. Фото министерства образования Саратовской области

В Саратовской области сегодня, 9 марта, стартовал VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

- Торжественное открытие прошло в Саратовском архитектурно-строительном колледже. Движение WorldSkills Russia реализуется по нацпроекту «Образование», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области.

Испытания для школьников и студентов пройдут на 16 площадках в Саратове, Энгельсе, Балакове, Новоузенске и Вольске. Они посоревнуются в банковском деле и бухучете, выпечке осетинских пирогов, документационном обеспечении управления и архивоведения, малярных работах и т. д.

Чемпионат продлится до 13 марта.

А на выходных прошел чемпионат рабочих профессий для специалистов возрастной категории 50+ «Навыки мудрых». Они соревновались в графическом дизайне, выпечке осетинских пирогов, сварке, дошкольном воспитании и т. д.

Фото министерства образования Саратовской области

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