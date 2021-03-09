Пенсионер-лихач на «десятке» врезался в Chevrolet Niva на трассе под Вольском

В Вольском районе Саратовской области столкнулись ВАЗ-2110 и Chevrolet Niva.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 13:40 на 169-м км трассы Сызрань – Саратов.

По предварительным данным, 75-летний мужчина за рулем «десятки» превысил скорость и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение.

Водитель ВАЗ и 77-летняя пассажирка были доставлены в больницу.

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