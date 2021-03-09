В Саратове пенсионерка дала донесшему ей сумки мужчине 40 тысяч рублей

В Ленинском районе Саратова жертвой мошенника стала 72-летняя местная жительница.

- На улице ей предложил помочь мужчина. Он согласился донести сумки и по пути рассказывал о своей нелегкой судьбе. Он втерся ей в доверие так, что она согласилась дать ему в долг, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Вместе они прошли к банкомату, где пенсионерка сняла 40 тысяч рублей и передала их мужчине. Однако деньги он не вернул.

После этого женщина пошла в полицию. Там возбудили дело и задержали 66-летнего гражданина. Тот сообщил, что все деньги уже успел потратить. Ему выписали подписку о невыезде.

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