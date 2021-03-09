За два месяца 2021 года в ДТП в Саратове пострадали 12 детей

В Саратове за два месяца с начала 2021 года случилось семь ДТП с участием детей-пассажиров.

- В них пострадали 12 ребят, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции и проанонсировали профилактическое мероприятие.

Акция «Дети — пассажиры» будет проходить с 10 по 12 марта. В ходе нее ДПСники проверят, как родители соблюдают правила перевозки детей.

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