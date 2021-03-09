Скачок напряжения в котельной оставил жителей «Летки» без отопления

Скачок напряжения остановил работу котельной
В Летном городке Энгельса 8 марта произошла крупная коммунальная авария.
Как рассказал на своей странице в Instagram глава района Алексей Стрельников, там произошел скачок напряжения в электросети, что привело к отключению электричества и аварийной остановке оборудования в котельной.
Специалисты выяснили, что выгорел элемент электрической системы оборудования. Оно было заменено, но при повторном запуске сработала автоматическая система безопасности и котел не удалось включить.
В итоге котельную удалось ввести в работу лишь около полуночи. Сейчас отопление и горячая вода жителям подается.
- Я приношу свои извинения жителям Летного городка за доставленные неудобства. Вопрос теплоснабжения находится на личном контроле. Все службы, отвечающие за подачу теплоносителей в квартиры жителей города, работают в круглосуточном режиме, — заявил Алексей Стрельников.
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