Куда поехать с детьми в Саратовской области: Развлечения и образование

Елена Чечеткина и Виктория Бородянская

Сегодня в Саратовской области 11 туроператоров формируют детские маршруты по разным направлениям: культурно-исторические, развлекательные, гастрономические и т. д. Об этом на онлайн-брифинге в пресс-центре «КП-Саратов» рассказала председатель областного комитета по туризму Виктория Бородянская.

- Есть предложение — «Всероссийский проект дороги Победы». В 2020 состоялись бесплатные военно-исторические экскурсии по Саратову, в 2021 году продолжаем реализацию межрегионального проекта «Вагон знаний» по направлениям Саратов — Волгоград, Саратов — Самара, Саратов — Казань. Есть живые уроки — в 2020 году разработано шесть маршрутов для школьников на базе природных и историко-культурных, научных ресурсов региона. Программы согласованы с министерством образования. Есть квесты для детей, самыми посещаемыми уже стали питомник сибирских хаски, национальный парк в Хвалынске, место приземления Гагарина, керамическое предприятие в Красноармейске, водяная мельница Новобурасского района, и т. д. А еще есть гастрономические фестивали, — рассказала Бородянская.

Елена Чечеткина, президент Фонда развития детского и юношеского творчества, соучредитель туроператора «Умные путешествия», рассказала о художественной программе в Хвалынске с десятью мастер-классами, турах в Иннополис в Татарстане.

При этом 10–15% от стоимости путевок оплачиваются субсидиями Фонда, остальное платят родители, таковы правила для коммерческих программ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.