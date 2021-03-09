Саратовцам расскажут о развитии российского казачества до 2030 года

Завтра, 10 марта, пройдет конференция в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» по вопросу реализации на территории Саратовской области стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы.

В мероприятии примут участие:

- Трошина Наталья Валерьевна — министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области;

- Чинаева Ирина Александровна — заместитель министра образования Саратовской области;

- Фетисов Андрей Викторович — атаман Окружного (отдельского) казачьего общества Саратовской области;

- представитель ГУ МВД России по Саратовской области;

- представитель ГУ МЧС России по Саратовской области;

Начало мероприятия в 14:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке https://youtu.be/qAyvvcb5DVc , а также на сайте saratov.kp.ru и информационном портале «Новости Саратова».

Задать вопросы спикерам по теме пресс-конференции можно во время прямого эфира, направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».

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