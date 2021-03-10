В Саратовской области похолодает до -14 градусов

В Саратовской области сегодня, 10 марта, ожидается облачная погода с прояснениями.

- Местами пройдет небольшой снег, будет туман с видимостью 500–1000 метров, изморозь, гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Усилится ветер северо-западного направления с порывами 15–17 м/с.

Температура днем поднимется до -9… -14 градусов.

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