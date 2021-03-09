На стройке под Энгельсом умер сторож

Тело мужчины было найдено в строительном вагончике Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсском районе на стройке найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ Следственного комитета области, тело 42-летнего сторожа было найдено утром 9 марта в вагончике на стройплощадке поселка Приволжский.

На место выезжал эксперт СК. Следов насильственной смерти он не обнаружил.

Следователи осмотрели место ЧП Фото: СУ СКР по Саратовской области

Установлено, что вагончик отапливался бензиновым генератором, а вот вытяжки не было. Поэтому причиной смерти могло стать отравление продуктами горения.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Вагончик отапливался бензиновым генератором Фото: СУ СКР по Саратовской области

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