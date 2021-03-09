На стройке под Энгельсом умер сторож

Тело мужчины было найдено в строительном вагончике
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсском районе на стройке найден труп мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ Следственного комитета области, тело 42-летнего сторожа было найдено утром 9 марта в вагончике на стройплощадке поселка Приволжский.
На место выезжал эксперт СК. Следов насильственной смерти он не обнаружил.
Следователи осмотрели место ЧП
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Установлено, что вагончик отапливался бензиновым генератором, а вот вытяжки не было. Поэтому причиной смерти могло стать отравление продуктами горения.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Вагончик отапливался бензиновым генератором
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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