На выходные в честь 8 Марта ГИБДД в Саратове поймала 15 пьяных водителей

В Саратове ГИБДД в выходные в честь 8 Марта провела акцию «Нетрезвый водитель».
Как сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД, было поймано 15 пьяных нарушителей.
Семеро были за рулем, пятеро отказались проходить медосвидетельствование, еще трое на момент задержания оказались лишены водительских прав.
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