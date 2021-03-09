На выходные в честь 8 Марта ГИБДД в Саратове поймала 15 пьяных водителей

В Саратове ГИБДД в выходные в честь 8 Марта провела акцию «Нетрезвый водитель».

Как сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД, было поймано 15 пьяных нарушителей.

Семеро были за рулем, пятеро отказались проходить медосвидетельствование, еще трое на момент задержания оказались лишены водительских прав.

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