Обвиняемый в преступлениях саратовский экс-министр оказался невиновным

Дмитрий Соколов полностью оправдан

Саратовский областной суд подтвердил оправдательный приговор по уголовному делу министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрия Соколова. Он уже вступил в силу.

Соколов был оправдан в декабре 2020 года в Кировском районном суде, теперь это решение подтверждено после апелляции прокуратуры.

Соколова обвиняли в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими после того, как с 2015 года он способствовал переводу в иную форму собственности трех лесхозов якобы для их ухода от долгов по налогам на 25 млн рублей. Кроме того, экс-министр якобы разрешил выплатить из бюджета 1,3 млн рублей компании за не полностью выполненную работу по определению водоохранной зоны реки Малый Узень.

- Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения, — подтвердили «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда.

Дмитрий Соколов уволился в декабре 2018 года после возбуждения уголовного дела.

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