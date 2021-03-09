В Саратовской области парень угнал автомобиль и поджег гараж

Юношу задержали. Фото пресс-службы областного Управления Росгвардии

В Аркадаке Саратовской области росгвардйцы задержали 18-летнего парня.

- Он угнал отечественный автомобиль и в надежде скрыть следы поджег строение на улице Ленина, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Прямо на месте преступления его задержали правоохранители. Отъехать от полыхающего гаража он не сумел.

Парня передали полицейским. Те возбудили уголовное дело за угон и умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Как сообщили в ГУ МВД области, задержанному выписали подписку о невыезде.

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