Володин: Больше дорог смогут отремонтировать в Саратове

Еще несколько участков городских дорог перейдет на областной уровень. Это разгрузит бюджет Саратова. А сэкономленные средства охватят большее количество дорог, в том числе грунтовых, в поселках города. Об этом председатель ГД Вячеслав Володин заявил в видеоролике, размещенном в пабликах в соцсетях.

- Область забрала на свой баланс три ключевых дороги Саратова — от старого моста на Энгельс, от него дальше по Чернышевского и на выезд на Волгоград. От моста по Соколовой и проспекту Строителей на Вольск. А что касается дороги, допустим, Большой Садовой и так же на выезд на Волгоград, здесь все понятно. Но завершается она на Стрелке. И вот мы обсудили с губернатором, он принял решение, сейчас идет оформление необходимой документации, что уже от Стрелки, от поворота по проспекту 50 лет Октября, дальше на Буровую и кроме этого, от кольца, где поворот идет на проспект Строителей по Московскому шоссе на Петровск — вот эти участки тоже будут переданы на областной бюджет и содержаться уже за счет областного бюджета. Это существенно разгрузит бюджет города, — заметил Володин.

По его мнению, область должна забирать на себя городские дороги, потому что областные дороги тоже финансируются лучше, чем городские.

- И у города денег больше остается. Понимаете, о чем речь идет? Поэтому те же средства в рамках транспортного налога, в рамках проекта БКАД («Безопасные и качественные дороги»), и то, что мы дополнительно находим, они будут охватывать больше дорог уже поселковых в городе, с грунтовым покрытием, — уверен Вячеслав Володин.