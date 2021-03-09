Стали известны подробности об умерших от коронавируса саратовцах

В Минздраве Саратовской области рассказали подробности об умерших от коронавируса за последние сутки.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве, это четыре женщины и трое мужчин. Всего в регионе от коронавируса скончались 687 человек.

У 67 и 83-летних женщин была ишемическая болезнь сердца и гипертония. У 70-летней – мочекаменная болезнь и атеросклеротическая болезнь сердца. 86-летняя страдала хроническим лимфолейкозом.

У 47-летнего мужчины была врожденная патология головного мозга и гипертония. 51-летний был болен хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатией. У 73-летнего мужчины были сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и экзогенно-конституциональное ожирение.

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