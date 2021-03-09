В Саратовской области 61 девятиклассник не сдал итоговое собеседование по русскому

Школьники в Саратовской области на сдаче собеседования по русскому языку. Фото министерства образования

В Саратовской области успешно сдали итоговое собеседование 10 февраля по русскому языку 20 263 ученика девятых классов – 99,7% от общего числа явившихся выпускников. Таким образом, 61 пришедший ученик пройти собеседование не сумел. По стране в целом процент сдавших еще ниже — 98,5%.

В ходе итогового собеседования участники должны были выполнить четыре задания: чтение текста вслух, пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

Успешная сдача является для девятиклассников условием допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА-9).

Для выпускников, получивших незачет, либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни его проведения — 10 марта и 17 мая 2021 года. Завтра, 10 марта, в регионе примут участие в итоговом собеседовании 673 школьника.

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