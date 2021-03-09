В Энгельсе мужчина на одном и том же месте регулярно подкарауливал школьниц и демонстрировал гениталии из машины

Девочки опознали злоумышленника Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело о развращении детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ Следственного комитета, обвинение предъявлено 51-летнему мужчине.

Следствие считает, что днем 16 февраля он сидел в припаркованной машине на одной из улиц Энгельса. Когда мимо прошла 11-летняя девочка, возвращаясь из школы, он совершил действия сексуального характера. Предположительно – занимался эксгибиционизмом.

На следующий день он снова дождался эту же девочку и повторил свое преступление.

19 февраля мужчина подкараулил на этом же месте 13-летнюю школьницу.

В конце концов, девочки узнали, что видят одного и того же мужчину и 1 марта пошли домой вместе. Увидев знакомый автомобиль со злоумышленником внутри, они рассказали учителю. Педагоги не смогли самостоятельно задержать подозреваемого и сообщили в полицию и родителям пострадавших детей.

2 марта мужчина был задержан, девочки его опознали. Сейчас обвиняемый находится под арестом.

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