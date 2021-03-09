Саратовские суды стали чаще выносить оправдательные приговоры

Саратовский областной суд подвел итоги работы за год. Фото пресс-службы суда

В Саратовском областном суде подвели итоги работы за 2020 год.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе, за год суды области рассмотрели около 37 тыс. гражданских дел, более 7,4 тыс. уголовных и почти 130 тыс. административных.

Число рассмотренных и гражданских, и уголовных дел сократилось, по сравнению с 2019 годом. В то же время выросло число административных – сразу на 29%.

Среди гражданских дел больше всего было исков о взыскании сумм кредитов, жилищных и брачных споров.

Рост числа административных обусловлен нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства во время пандемии.

В части уголовного судопроизводства большинство дел было связано с кражами и ДТП. По этим статьям было вынесено более трех тыс. приговоров. Кроме того, свыше тысячи человек осуждены за наркотики, более 300 человек – за грабежи, более 200 – за мошенничество.

Оправдано за год было 35 человек, а приговорены 9,3 тыс. из 11 тыс. законченных производств. Это примерно на уровне 2019 года – 28 и 9,9 тыс. человек.

По словам председателя областного суда Федора Телегина, качество рассмотрения уголовных дел повысилось.

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