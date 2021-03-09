Саратовскую свистульку признали одним из лучших туристических сувениров

Сувенир-игрушка «Эх, хорошо семье в деревне жить!» Надежды Ивановой из Ртищева

Два саратовских сувенира отмечены призовыми местами на VI Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир 2020» в Уфе.

1 место в номинации «Сувенир-игрушка» (категория эконом-класс) заняла работа «Эх, хорошо семье в деревне жить!» Надежды Ивановой из Ртищева (МУК «Городской культурный центр»).

«Свистулька керамическая» авторства Сергея Валеева из Саратова (АНО «Палата ремесел Саратовской области») получила 2 место в номинации «Сувенир-игрушка» (средняя ценовая категория).

Всего на участие в конкурсе в 2020 году было подано 3 356 заявок от Саратовской области в финале окружного этапа участвовало 33 сувенира, 11 из них были высоко оценены жюри и вышли в общероссийский финал.