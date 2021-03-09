За два месяца телефонные мошенники обманули почти 1,5 тысячи саратовцев

В Саратовской области дистанционные мошенники за два месяца 2021 года совершили 1 440 преступлений.

- Телефонные мошенники хорошо разбираются в психологии людей, при этом используют технологии и доступную информацию, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Надзорное ведомство рассказало о случае в Ленинском районе Саратова, где обманули 21-летнюю студентку.

На той неделе, 2 марта, девушке позвонил незнакомец, представившийся сотрудников банка, и под предлогом блокировки счета попросил продиктовать СМС-код. После этого у девушки списали 53 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Прокуратуре просит жителей области не разговаривать с якобы сотрудниками банков. Стоит самому перезвонить на горячую линию банка.

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