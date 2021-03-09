Жительница Базарного Карабулака регулярно оскорбляет полицейских

В Базарном Карабулаке местная жительница будет отрабатывать оскорбление полицейского.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, кроме того, она будет отдавать государству 5% своей зарплаты.
Дело в том, что 18 января 56-летняя женщина была пьяна и публично обматерила сотрудника полиции.
При этом совсем недавно, в октябре 2020 года, она уже была осуждена и отправлена на исправительные работы на два месяца, также с удержанием зарплаты, за аналогичное преступление.
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