Жительница Базарного Карабулака регулярно оскорбляет полицейских

В Базарном Карабулаке местная жительница будет отрабатывать оскорбление полицейского.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, кроме того, она будет отдавать государству 5% своей зарплаты.

Дело в том, что 18 января 56-летняя женщина была пьяна и публично обматерила сотрудника полиции.

При этом совсем недавно, в октябре 2020 года, она уже была осуждена и отправлена на исправительные работы на два месяца, также с удержанием зарплаты, за аналогичное преступление.

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