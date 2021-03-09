Парки и природные памятники Саратовской области можно будет посещать бесплатно

Вход в парки будет бесплатным Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области посещать природные парки и особо охраняемые территории можно будет бесплатно.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Роман Бусаргин.

В Саратовской области 85 особо охраняемых природных территорий регионального значения, среди которых парки, памятники природы. Например, Кумысная поляна, Кудеярова пещера, утес Степана Разина, Куриловская тюльпанная степь, городской парк культуры и отдыха в Саратове.

Постановление вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.