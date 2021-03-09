Парки и природные памятники Саратовской области можно будет посещать бесплатно

Вход в парки будет бесплатным
Фото: Екатерина Семенова
В Саратовской области посещать природные парки и особо охраняемые территории можно будет бесплатно.
Соответствующее постановление подписал председатель правительства Роман Бусаргин.
В Саратовской области 85 особо охраняемых природных территорий регионального значения, среди которых парки, памятники природы. Например, Кумысная поляна, Кудеярова пещера, утес Степана Разина, Куриловская тюльпанная степь, городской парк культуры и отдыха в Саратове.
Постановление вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
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