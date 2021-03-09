В Марксе водопроводчик нашел в подвале труп мужчины

Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в подвале жилого дома Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксе Саратовской области днем 7 марта был найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ Следственного комитета области, предварительная причина смерти – переохлаждение.

Тело в подвале дома на проспекте Строителей нашел работник коммунального предприятия. Он спустился в подвал, чтобы проверить работу водяных труб. Увидев труп, он вызвал полицию.

Начата доследственная проверка. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Установлено, что погибший — 39-летний уроженец Ершовского района. После установления причин гибели человека будет принято процессуальное решение.

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