На пешеходном переходе в Саратове молодой водитель сбил подростка

В Ленинском районе Саратова вчера, 8 марта, сбили 16-летнего пешехода.

- Авария произошла в 19:00 напротив Тархова, 18Б. По предварительным данным, 18-летний парень за рулем ВАЗ-21150 на пешеходном переходе наехал на мальчика, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

Пешехода с травмами госпитализировали.

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