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Сегодня, 9 марта, исполняется 87 лет со дня рождения Юрия Гагарина — первого космонавта Земли.

Имя Юрия Гагарина неразрывно связано с Саратовской областью. Несмотря на то, что родился он в другом регионе, у нас он учился и впервые поднялся в небо. А также именно в Саратовской области приземлился после первого полета человека в космос.

Именно под Саратовом, в Энгельсском районе, будет Парк покорителей космоса. Символично, что он будет открыт в этом году, в честь 60-летия полета человека в космос. Напомним, что парк строится при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

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