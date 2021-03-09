В школу «Аврора» в Саратове привезли 25 кг просроченных сосисок

В Саратове сотрудники Россельхознадзора выявили факты оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов на просроченные сосиски.

- Уполномоченное лицо ООО «Саратовский птицекомбинат Курников» 2 марта оформило сертификат на 10,5 кг замороженных сосисок «Нежные», просроченных 11 сентября 2020 года. Продукцию направили в магазины ООО «Мясной мастер». На виновника возбуждено административное дело, — сообщили «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

А 3 марта на пропавшие 2 марта сосиски «Говяжьи» ветеринарный врач оформил сопроводительный документ. Более 25 кг продукции направили в школу «Аврора». Россельхознадзор возбудил на врача дело. В школу направили письмо о необходимости изъятия продуктов из оборота.

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