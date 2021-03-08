Саратовцы узнают о детском туризме

9 марта 2021 года в пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов» состоится пресс-конференция председателя комитета по туризму Саратовской области Виктории Валерьевны Бородянской на тему: «Детский туризм в 2021 году».

Со спикером обсудим какие возможности детского туризма предлагает наш регион, а также в каких детских проектах и конкурсах можно принять участие.

Гостем пресс-конференции станет Елена Николаевна Чечеткина, президент Фонда развития детского и юношеского творчества, соучредитель туроператора «Умные путешествия». Она расскажет подробнее о детских образовательных и туристических проектах для детей, реализуемых на территории области и России.

Начало мероприятия в 14:00 по адресу: Саратов, Вишневая, 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке https://youtu.be/5E2xPFPltuw, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

По-прежнему сохранена возможность адресации вопросов спикеру во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».

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