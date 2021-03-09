Водитель сбил двух детей в Мокроусе и скрылся

В Мокроусе ВАЗ сбил двух мальчиков
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вечером 7 марта в поселке Мокроус Федоровского района Саратовской области были сбиты два ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла напротив дома №61 по улице Степная.
По версии следствия, в 20:40 автомобиль ВАЗ-21099 под управлением 31-летнего водителя наехал на двух мальчиков. Их возраст 15 и 13 лет.
Старший из пострадавших был госпитализирован.
Прокуратура Федоровского района начала проверку. Предварительно установлено, что дети шли по обочине, а водитель скрылся с места аварии.
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